"Могут загрызть насмерть человека": полчище комаров в морпорту Одессы сняли на видео

В морском порту Одессы очевидцы засняли полчища комаров, роящихся вокруг уличного фонаря.

Кадры были обнародованы телеграм-каналом "Ху**ая Одесса".

"Кто-нибудь видел такое количество комаров? Они же могут загрызть насмерть человека. Обалдеть, комариный улей", - сказал автор видео.

Видеозапись, похоже, впечатлила пользователей сети. Часть из них не стала скрывать удивления, другая же предложила прийти туда с огнеметом, а третья просто начала шутить о происходящем.

Впрочем, некоторые пользователи уточнили, что далеко не все комары кусаются.

Как сообщалось ранее, в России на Камчатке местные жители засняли, как неисчислимые полчища этих насекомых "захватили" поселок. Местами они собирались в подобие смерча, образовывая "комариное торнадо".

Впрочем, энтомологи отмечают, что это явление не несет угрозы людям, поскольку большая часть из них - самцы, ищущие самок.