Тело унесло в соседнюю область: утопившегося черновчанина нашли только через три дня

В реке Днестр в Тернопольской области 21 июля жители села Горошова Чертковского района обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области.

Следственно-оперативная группа выяснила, что погибший - житель Черновицкой области, 1999 года рождения. Парень еще 18 июля вместе с друзьями пошел купаться в селе Ржавинцы Заставнивского района и утонул.

Течение отнесло черновчанина на территорию Тернопольской области. При предварительном осмотре, следов насильственной смерти на теле эксперт не обнаружил.

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