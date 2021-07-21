По Днепру в Киеве дрейфуют зеленые "острова": они могут быть опасны для людей (фото, видео)

В Киеве на Днепре в районе моста Патона образовалось несколько зеленых островков из водорослей - эколог рассказал, что это два вида водных растений, которые традиционно растут в Днепре на мелководье, где практически нет течения.

Об этом сообщает "Сегодня".

Эколог Александр Соколенко говорит, что водоросли на Днепре - это сальвиния и водяной орех плавающий. Первая находится в Красной книге, а второй вид исключен из нее, поскольку водяного ореха в последнее время стало очень много в Днепре.

Во второй половине лета, когда спадает вода, растения можно увидеть на поверхности Днепра, но осенью они исчезнут.

Эколог сообщает, что водоросли не угрожают чистоте воды, но семена водяного ореха дозревают в так называемых коробочках с шипами и плавают на поверхности воды. Таким образом они могут прокалывать надувные матрацы.

Также Соколенко сообщает, что во второй половине лета семена водяного ореха накапливаются вдоль береговой линии Днепра и бывают даже на пляжах. Поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы не наступить на колючку и не получить травму. Особенно много таких колючек на диких пляжах.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 17 июля запретили купаться на всех официальных пляжах Киева из-за "цветения" воды, но людей это не остановило.