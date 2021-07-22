В Запорожье за нетрезвого водителя с матами обрушилась на патруль его жена, в ней узнали директора школы

Возможно, что эта информация никогда бы не стала публичной. Но в последнее время утаить что-нибудь от общества становится все сложнее и сложнее. И тогда нам некоторые люди случайно и неожиданно открываются с иной стороны. Иногда – малопривлекательной.

На днях Telegram-канал its_zp ("Это Запорожье") разместил небольшое видео, снятое ночью. На нем патрульные полицейские пытаются объяснить нетрезвому водителю, что в таком состоянии ему нельзя ехать по улицам города. Мужчина ведет себя довольно спокойно, а вот его супруга – видная дама, постоянно вступает в перепалку с правоохранителями, угрожает им и использует слова, которые не принято употреблять в приличном обществе.

"Ну и что, - скажут некоторые, - подумаешь, послала патрульного "на три веселых буквы", с кем не бывает?". Возможно, бывает со многими в подобной обстановке.

Но вот только запорожцы на этом видео разглядели уважаемого человека на должности директора гимназии №54 Екатерину Бояр. И посыпались комменты! Земляки на ехидные фразы не скупились:

"Надеюсь, оштрафуют, уволят с работы педагогом... Интересно, какую песню они бы спели, если бы сбили кого-то? Хозяева жизни, сегодняшняя "элита".

"Неплохая машинка. Наверное, гимназия в этом году без штор осталась".

"Это лицо гимназии. Пример для учеников".

"Ну, на**алась тетя директор 54 гимназии, ну так вызови себе такси и езжай домой, не подвергая пешеходов опасности, позор и это учитель называется - еле стоит на ногах".

"Врезались бы где-то в столб, а потом всей гимназией собирали бы "бедным" на лечение и новую машину. Слава богу, что никого не сбили...".

"Теперь будете собирать на штраф и такси, если прав лишат на какое-то время!".

"Боже, еще и матюччя такие говорит, да гнать ее в три шеи и рисование даже не доверить преподавать".

"Уволить нахрен. Без права восстановления. Позорище!".

"У нас любой директор считает себя Богом. Позор. Надо быть человеком, а не "должностью".

"Не любой! Не обобщайте! А быдло, оно на любой должности есть! Чего только стоят пьяные судьи, депутаты, прокуроры! И еще одно наблюдение: в нашем обществе, как только человек садится за руль иномарки, превращается в животное, которое не соблюдает ни правил, ни норм морали!".

"Интересно, после этого ее повысят в должности или оставят в том же кресле?".

Из ролика было непонятно, как ситуация развивалась дальше. В патрульной полиции Запорожья "Телеграфу" дали такие пояснения:

- 20 июля в половине первого ночи патрульные остановили автомобиль Range Rover согласно п.3 ст.35 закона Украины "О национальной полиции". За рулем автомобиля находился 44-летний водитель. Во время общения инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосмотра на состояние опьянения на месте и в медучреждении водитель отказался. Поэтому за нарушение пункта правил 2.5 ПДД Украины на водителя составили протокол по ст. 130 "Управление транспортным средством с признаками опьянения" КУоАП. Протокол будет рассматривать суд.

Пресс-секретарь патрульной полиции Запорожской области Екатерина Шевченко от патрульных знает, что пассажирка люксового внедорожника вела себя, мягко говоря, "не дуже чемно", и, возможно, тоже пребывала в каком-то "психологически напряженном состоянии".

- Может, и в алкогольном. Но у нас нет права выяснять это у человека, который не находится за рулем. Также нас не касается, у кого какие должности. Нас интересует собственно водитель, если он что-то нарушил, а не пассажир. Знаю только, что для возвращения домой супругам пришлось воспользоваться услугой "трезвый водитель.

Мы попытались получить объяснения относительно ночного инцидента у самого руководителя учебного заведения. Но Екатерина Станиславовна, едва заслышав вопрос, отключила телефон.

Мнение представителей городского департамента образования оказалось услышать еще труднее – все указанные на сайте исполкома номера стационарных телефонов оказались недействительны. Иные номера, продиктованные справочной службой городской мэрии, тоже не сработали.

Отыскать "вживую" директора департамента удалось журналистам местного телеканала Alex.ua.

- Даже прокомментировать эту ситуацию очень-очень сложно, - признался Станислав Романчук. – Это чрезвычайная ситуация! Не может педагогический работник, тем более, директор, оказываться в таких ситуациях. После выяснения обстоятельств, будут приняты определенные меры.

Учитывая, что все произошло в каникулярно-отпускное время, то должности, конечно, госпожа директор не лишится – по работе-то к ней нет претензий. А вот с авторитетом все проще – официальным приказом ни педколлектив, ни родителей учеников, ни самих учеников, которые, понятное дело, узнают о случившемся, уважать руководителя учебного заведения не обяжешь.