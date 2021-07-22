Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда
Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ опаснее, чем кажется: почему у Киева могут быть проблемы из-за суда

В Запорожье за нетрезвого водителя с матами обрушилась на патруль его жена, в ней узнали директора школы

В Запорожье за нетрезвого водителя с матами обрушилась на патруль его жена, в ней узнали директора школы
21:11 Сегодня Телеграф скриншот

Возможно, что эта информация никогда бы не стала публичной. Но в последнее время утаить что-нибудь от общества становится все сложнее и сложнее. И тогда нам некоторые люди случайно и неожиданно открываются с иной стороны. Иногда – малопривлекательной. 

На днях Telegram-канал its_zp ("Это Запорожье") разместил небольшое видео, снятое ночью. На нем патрульные полицейские пытаются объяснить нетрезвому водителю, что в таком состоянии ему нельзя ехать по улицам города. Мужчина ведет себя довольно спокойно, а вот его супруга – видная дама, постоянно вступает в перепалку с правоохранителями, угрожает им и использует слова, которые не принято употреблять в приличном обществе.

"Ну и что, - скажут некоторые, - подумаешь, послала патрульного "на три веселых буквы", с кем не бывает?". Возможно, бывает со многими в подобной обстановке.

Но вот только запорожцы на этом видео разглядели уважаемого человека на должности директора гимназии №54 Екатерину Бояр. И посыпались комменты! Земляки на ехидные фразы не скупились:

"Надеюсь, оштрафуют, уволят с работы педагогом... Интересно, какую песню они бы спели, если бы сбили кого-то? Хозяева жизни, сегодняшняя "элита".

"Неплохая машинка. Наверное, гимназия в этом году без штор осталась".

"Это лицо гимназии. Пример для учеников".

"Ну, на**алась тетя директор 54 гимназии, ну так вызови себе такси и езжай домой, не подвергая пешеходов опасности, позор и это учитель называется - еле стоит на ногах".

"Врезались бы где-то в столб, а потом всей гимназией собирали бы "бедным" на лечение и новую машину. Слава богу, что никого не сбили...".

"Теперь будете собирать на штраф и такси, если прав лишат на какое-то время!".

"Боже, еще и матюччя такие говорит, да гнать ее в три шеи и рисование даже не доверить преподавать".

"Уволить нахрен. Без права восстановления. Позорище!".

"У нас любой директор считает себя Богом. Позор. Надо быть человеком, а не "должностью".

"Не любой! Не обобщайте! А быдло, оно на любой должности есть! Чего только стоят пьяные судьи, депутаты, прокуроры! И еще одно наблюдение: в нашем обществе, как только человек садится за руль иномарки, превращается в животное, которое не соблюдает ни правил, ни норм морали!".

"Интересно, после этого ее повысят в должности или оставят в том же кресле?".

Из ролика было непонятно, как ситуация развивалась дальше. В патрульной полиции Запорожья "Телеграфу" дали такие пояснения:

- 20 июля в половине первого ночи патрульные остановили автомобиль Range Rover согласно п.3 ст.35 закона Украины "О национальной полиции". За рулем автомобиля находился 44-летний водитель. Во время общения инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медосмотра на состояние опьянения на месте и в медучреждении водитель отказался. Поэтому за нарушение пункта правил 2.5 ПДД Украины на водителя составили протокол по ст. 130 "Управление транспортным средством с признаками опьянения" КУоАП. Протокол будет рассматривать суд.

Пресс-секретарь патрульной полиции Запорожской области Екатерина Шевченко от патрульных знает, что пассажирка люксового внедорожника вела себя, мягко говоря, "не дуже чемно", и, возможно, тоже пребывала в каком-то "психологически напряженном состоянии".

- Может, и в алкогольном. Но у нас нет права выяснять это у человека, который не находится за рулем. Также нас не касается, у кого какие должности. Нас интересует собственно водитель, если он что-то нарушил, а не пассажир. Знаю только, что для возвращения домой супругам пришлось воспользоваться услугой "трезвый водитель.

Мы попытались получить объяснения относительно ночного инцидента у самого руководителя учебного заведения. Но Екатерина Станиславовна, едва заслышав вопрос, отключила телефон.

Мнение представителей городского департамента образования оказалось услышать еще труднее – все указанные на сайте исполкома номера стационарных телефонов оказались недействительны. Иные номера, продиктованные справочной службой городской мэрии, тоже не сработали.

Отыскать "вживую" директора департамента удалось журналистам местного телеканала Alex.ua.

- Даже прокомментировать эту ситуацию очень-очень сложно, - признался Станислав Романчук. – Это чрезвычайная ситуация! Не может педагогический работник, тем более, директор, оказываться в таких ситуациях. После выяснения обстоятельств, будут приняты определенные меры.

Учитывая, что все произошло в каникулярно-отпускное время, то должности, конечно, госпожа директор не лишится – по работе-то к ней нет претензий. А вот с авторитетом все проще – официальным приказом ни педколлектив, ни родителей учеников, ни самих учеников, которые, понятное дело, узнают о случившемся, уважать руководителя учебного заведения не обяжешь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 308

Все по теме:

Запорожье, Видео, Директор, Гимназия, Пьяное вождение, Маты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отдохнули: известный силач проломил голову российскому министру на турбазе (фото)
02 Ценители "русского мира" начали опалу ведущей канала Медведчука за проукраинское прошлое
03 Сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене: журналист намекнул на их связь с Россией
04 По карману многим: выяснилось происхождение золотого унитаза в особняке топ-чина ГИБДД РФ (фото)
05 Пострадавшие есть с обеих сторон: выяснились детали вооруженной схватки в киевском метро (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их &quot;накрыла&quot; СБУ (фото)
Турфирмы изобрели новый вид мошенничества с поддельными ПЦР-тестами, их "накрыла" СБУ (фото)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
Одномесячный сын Виктора Павлика показал всем &quot;средний палец&quot; (фото)
Одномесячный сын Виктора Павлика показал всем "средний палец" (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь