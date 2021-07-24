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В Житомире полиция расследует гибель кошки после падения с 5 этажа: женщину подозревают в живодерстве

В Житомире полиция расследует гибель кошки после падения с 5 этажа: женщину подозревают в живодерстве
05:29 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Житомире полиция расследует причину гибели кошки после падения с пятого этажа. Соседи, которые и заявили в полицию 22 июля, обвиняют в этом хозяйку, как и в жестоком обращении с животными в целом. Женщина же все отрицает.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полиции Житомирской области.

Об издевательствах над животным правоохранителям сообщили жители дома по улице Михаила Грушевского. Люди утверждают, что их 58-летняя соседка выбросила кошку из окна пятого этажа. После падения животное погибло на месте.

По словам жильцов дома, подобные ситуации происходили и раньше. Мол, владелица соседней квартиры постоянно жестоко обращается с животными, которые у нее живут. Однако сама женщина утверждает, что не убивала кошку, а она сама выпрыгнула в открытое окно.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и ищут очевидцев противоправных действий. Согласно законодательству, жестокое обращение с животными, совершенное умышленно и приведшее к увечью или гибели животного, влечет за собой наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 грн) или аресту на срок до 6 месяцев, или ограничению свободы на срок до 3 лет.

Подобных историй в Украине в последнее время довольно много. Как уже рассказывал "Телеграф", под Хмельницким полицейский брал котов на передержку, издевался над ними, из-за чего они умирали.

Другой любитель показать свою силу над беспомощными существами проявился в Одесской области: там молодой мужчина, будучи пъяным, убил стерилизованных дворовых собак.

А в самой Одессе зоозащитники благодаря неравнодушным соседям обнаружили квартиру, хозяева которой собирали котят и морили их голодом: большинство из шести десятков животных погибли.

 В селе Малиновка Днепропетровской области проживает мужчина Николай, который не только убивает животных, но и, как утверждают жители села, демонстрирует половые органы детям.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Житомир, Полиция, Кошка, Расследование, Гибель, Живодерство, выкинула из окна.
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