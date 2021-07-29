Покушение на сотрудника СБУ? На Луганщине под машиной правоохранителя нашли предмет, похожий на взрывчатку

В Луганской области 29 июля под одним из автомобилей СБУ сотрудники охраны обнаружили неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщает полиция Луганской области в Facebook.

Во второй половине дня в часть Северодонецкой полиции обратился дежурный 3-го управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях и заявил о странной находке под машиною.

Сразу же после сообщения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб безопасности, патрульные, руководство ГУНП и отдела полиции.

Правоохранители эвакуировали работников из административного здания управления, чтобы никто не пострадал.

Кроме того, окружную территорию заняли сотрудники полиции, чтобы убедиться в безопасности граждан.

Как сообщает пресс-центр, подозрительный предмет на днище автомобиля заметили, когда машина заезжала на территорию управления СБУ.

Так, в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудник охраны заметил прикрепленную к автомобилю сумку с предметом, из которого торчали несколько проводов разного цвета.

Неизвестное устройство изъяли с места нахождения. Кроме того, взрывотехники проверяют место, где все произошло.

По словам правоохранителей, сейчас они проводят все неотложные меры.

Гражданам округа больше ничего не угрожает, говорят в полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США угрожают Турции санкциями за покупку оружия в РФ.

Напоминаем, что 28 июля в Чернобыльскую зону анонимно сообщили о минировании АЭС.