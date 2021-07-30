Аж дух захватывает: фото украинских закатов вызвало восторг у пользователей сети

В селе Табановое Кировоградской области Голованевского района одна из местных жительниц с высоты птичьего полета сделала фото прекрасных закатов солнца и поделилась ими в соцсетях.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Оксана Чорная, которая собственно и снимала природу.

"Магические закаты над селом Табанова. И даже зажигателя звезд смогла сфотографировать", - подписала фото женщина.

На снимках можно увидеть прекрасные розовые закаты и природу, которая благодаря прячущемся солнцу выглядит еще красивее.

Другие пользователи соцсети не смогли пройти мимо и прокомментировали новый пост Оксаны, восхитившись красотой, запечатленной на фотографиях.

"Не удивлюсь если благодаря вашим фото туда потянуться туристы", - написала одна из читательниц.

Ранее "Телеграф" показывал вдохновляющие на путешествия снимки природы.

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