Грозит пожизненное: СБУ передала в суд дело известного боевика-россиянина

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу главаря одного из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", гражданина РФ, Игоря Безлера. Следователи доказали его причастность к двум жестоким убийствам.

Об этом в понедельник, 2 августа, вечером сообщила пресс-служба СБУ.

Так, в суд направлено обвинительное заключение по факту организации и жестокого обращения с гражданским населением в сочетании с умышленным убийством.

"По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков. Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ сообщила о еще одном факте убийства под руководством Безлера. В июле 2014 года "главарь" организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции, после чего по его приказу мужчину сначала пытали, а потом убили.

Действия обвиняемого квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 438 (организация жестокого обращения с лицом из числа гражданского населения и управления его совершением, совершенное по предварительному сговору)

ч. 2 ст. 438 (жестокое обращение с лицом из числа гражданского населения, сопряженное с умышленным убийством).

За содеянное гражданину РФ грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Согласно Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977, эти действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права", - добавили в СБУ.

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