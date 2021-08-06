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"Собирался чай пить": всплыли новые детали обстрела Донбасса боевиками

"Собирался чай пить": всплыли новые детали обстрела Донбасса боевиками
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Украина 24

Местный житель Красногоровки Донецкой области, которого 5 августа во время обстрела жилого района ранили пророссийские боевики, рассказал детали, как все происходило.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает "Украина 24".

Российские военные совершили обстрел по жилых домах в четверг в семь утра. Снаряд попал в здание, где жили люди и полностью разрушил стену комнаты одной из квартир. 

По словам пострадавшего, в этот момент он находился в помещении.

Жена мужчины Лариса Рыбка рассказала, что того утра она готовила на кухне завтрак и услышала отчаянные крики мужа.

"Мужчина сидел здесь, на кухне. Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало... куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел в зал... И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный", - говорит Лариса.

Женщина вызвала скорую помощь и мужчину удалось спасти.

"Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - рассказал заведующий хирургическим отделением районной больницы Юрий Кобельський.

Несмотря на тяжелое состояние пострадавшего, врачи разрешили мужчине предоставить журналистам информацию о том, как все происходило.

"Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Выпрямился, оторвал двери, которые на меня упали, и вылез в коридор", - говорит Игорь.

По словам военных, огонь по жилым кварталам Красногоровки оккупанты вели с тяжелой артиллерии. Поскольку ближайшие украинские позиции находятся в нескольких километрах, враг прекрасно знал, куда стреляет.

"Вот мы обнаружили хвостовик рапиры - 100 мм. Это пушка 100-миллиметровая", - сказал украинский военнослужащий.

 Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 августа российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Напоминаем, что 3 августа Разумков отменил поездку на Донбасс из-за запрета нового командующего ВСУ.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Донбасс, Ранение, Обстрелы, Красногоровка, Пророссийские боевики.
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