В Одессе произошло ЧП с лифтом: застрявших в кабинке людей пришлось доставать спасателям (видео)

В Одессе оборвался лифт с мужчиной и женщиной в кабине.

Как сообщает "Ху**ая Одесса", происшествие произошло на улице Высоцкого 5/1.

Отмечается, что лифт рухнул с пятого этажа, но смог остановиться.

Как сообщает Думская, в ГСЧС говорят, что лифт совершил экстренное торможение между третьим и четвертым этажами.

Прибывшие на место спасатели освободили застрявших в кабинке людей и передали их врачам. В результате происшествия пострадавших нет.

Вместе с тем, в ЖКС "Суворовский" заверили, что лифт превысил скорость в районе третьего этажа из-за чего и сработала система блокировки кабины.

Как сообщалось ранее, недавно подобная ситуация произошла в Харькове на улице Золочевской, 24. Тогда причиной экстренного торможения стало то, что пожилой женщине стало плохо, после чего она облокотилась на стенку кабины, что и привело к ее блокировке из-за перекоса.