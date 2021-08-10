Во Львове встал электротранспорт и перекрывают дороги: что случилось

Во Львове встали трамваи и не ходят два троллейбуса. Причина в повреждении кабелей электропитания. Одновременно с этим с 10 августа начались учения полиции во время которых могут перекрывать улицы. Как итог - город стал в пробках.

(Карта пробок во Львове на 11:30 10 августа)

О проблемах городского электротранспорта сообщил горсовет Львова. По информации и.о. директора "Львовэлектротранс" Владимира Ковалива повреждены 2 кабельных линии и обесточена подстанция, которая питает трамвайное депо по улице Городецкой и троллейбусные маршруты №22 и №32. Работы по ликвидации аварии ведут вручную, чтобы не повредить электросеть.

Что касается учений полиции, то правоохранители будут отрабатывать на дорогах Львова действия во время проведения полицейских спецопераций, львовян просят не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в августе будут стрелять и взрывать на учения терробороны.