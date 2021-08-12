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В Виннице в честь Дня Независимости вырастили яблоки с Трезубцем

В Виннице в честь Дня Независимости вырастили яблоки с Трезубцем
23:37 Сегодня Телеграф Вінниця info

Неподалеку от Винницы ко Дню независимости Украины были выращены яблоки с малым Гербом Украины – трезубцем.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Вінниця info".

По словам предпринимательницы, владелицы сада Надежды Гладько, для того чтоб получить такое яблоко, на него наносят специальные наклейки и ждут, пока плод дозреет. Пока был собран урожай ранних яблок, а с 17 августа будут готовиться собирать поздние сорта.

Владельцы сада рассказали, что подобное изображение на фруктах было заказано впервые, потому что раньше покупателям были больше по душе "смайлики", надписи "I love you" и логотипы фирм.

"Наиболее популярны яблоки со "смайликами". Ходить по саду, в котором с обеих сторон сотни яблок тебе "улыбаются" - настоящий позитив. Настроение моментально подниматься, кто бы к нам не пришел. И люди улыбаются в ответ деревьям. За этим интересно наблюдать", - говорит Гладько.

Рассказала предпринимательница и о том, что яблоки-смайлики имеют большую популярность и в больших торговых сетях, заказывают яблоки с логотипами фирм, именами и надписями, но имя заказчика на яблоки-трезубцы разглашать не стала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новой монете к 30-летию независимости Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 87

Все по теме:

День Независимости, Винница, Яблоко, Выращивание, Трезубец.
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