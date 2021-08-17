Киевский полицейский четыре года получал зарплату, не работая и живя во Львове (фото)

Правоохранитель вступил в сговор с начальником

В Киеве разоблачили экс-полицейского, который 4 года не ходил на работу, но получал зарплату, договорившись о махинации со своим начальником.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook.

По данным следователей, сотрудник одного из управлений Национальной полиции в Киеве вступил в незаконный договор со своим начальником для присвоения государственных денег.

Как говорят в прокуратуре, преступник с октября 2016 по декабрь 2019 года, получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева, но не выходил работать и не исполнял свои служебные обязанности. Кроме того, он вообще не находился в столице, а жил в городе Львов.

Таким образом его непосредственный руководитель за определённую сумму денег укрывал от руководства ГУНП факт отсутствия своего подчиненного на работе.

В следствие махинации "работник" полиции незаконно получил 400 тыс. грн.

В пятницу, 13 августа, в Киеве бывшему полицейскому и его начальнику сообщили о подозрении в преступлении.

На данный момент в прокуратуре решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине процветают махинации микрофинансовых организаций (МФО), которые покупают в сети чужие документы, а потом будто бы дают их владельцам в кредит деньги под 12 285% годовых.

Напоминем о махинациях при эвакуации неправильно припаркованного автомобиля.