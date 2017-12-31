Новый 2018 год: лучшие поздравления, смс и открытки для ваших друзей и родных

Новый год 2018 пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Это животное символизирует верность и стабильность, чего и можно пожелать всем своим близким. Если вы подготовили подарки на Новый год – замечательно, но ни один подарок не будет искренним без теплых слов.

В год Собаки чтоб исчезли

И тревоги, и болезни!

От души повеселитесь

И с печалью распроститесь!

В год 2018

Нужно только улыбаться

И, отбросив все сомнения,

В счастье верить и везение!

Пусть собака охраняет

Вас от бед, обид и зла!

Я желаю, чтоб удача

Непременно вас нашла!

Год 2018-ть к нам уже пришел, ура!

Пусть же завтра будет лучше,

Чем сегодня и вчера!

Год 2018 —

Это дата не простая:

Пусть несёт она богатство,

Доброту, любовь без края.

И Собака, символ года,

Принесёт в зубах удачу,

Благоденствие, доходы,

Новым счастьем озадачит.

Целым морем чувств волшебных

Жизнь накроет пусть внезапно,

Сердце нежностью согреет

И, что хочется, подарит!

Поздравления с наступающим Новым 2018 годом: лучшие открытки Читать полностью

С 2018-м вас, с Новым годом!

Пусть год Собаки радость принесет.

Желаю вам финансовой свободы,

И двигаться уверенно вперед!

Любовь пусть в вашем доме поселится,

Пусть будет в нем достаток и уют.

Чудес пусть с вами много приключится,

Пускай к вам счастье с радостью придут!

С Новым годом, с новым счастьем! Люди, улыбнитесь!

Год собаки будет классным, только не ленитесь

Всех любить, дружить, встречаться, помогать друг другу,

Не страшны тогда нам будут ни мороз, ни вьюги!

Если холод за порогом — все идет, как надо.

Зимний холод — это значит, что во всем порядок.

Если холод в сердце вашем — это не годится.

Пусть же сердце ваше любит, никогда не злится!

Пес у нас хозяин года,

Подставляет мягкий бок.

Ты погладь его с любовью

И прими мой поздравок.

В Новый год с лохматым другом

Ты уверенно войди,

Пусть подарит песик умный

Море счастья и любви!

Стережет пусть он исправно

Всех друзей и всю родню,

Привнесет пусть только радость

В жизнь успешную твою!

Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собакамиЧитать полностью

В год 2018

Я желаю не бояться.

Ведь собака в этот год

Охранять нас всех придет.

Пес разгонит все напасти,

Впереди ждет только счастье.

Пусть пройдет весь новый год

Тихо, мирно, без тревог.

В год 2018

Можем мы не опасаться

Зла, несчастий и обид.

Нас собака защитит.

Я желаю всем вам счастья,

Годом новым наслаждаться

И удачу в руки взять,

Чтоб уже не отпускать.

Кто там лает у ворот?

Ба! Да это Новый год!

К нам пришел, такой чудесный,

Добрый, радостный, успешный!

Будьте вы всегда дружны

И друг в друга влюблены,

Потому что в год собаки

Все быть счастливы должны!

Год обещает быть стабильным —

Собачка охраняет!

Финансы и дела твои

Поправить обещает.

Придет к нам процветание,

Лювовь, карьерный взлет

И каждый верность, преданность

И мудрость обретет.

Здоровье будет крепкое,

И будет все отлично!

Вот только отказаться бы

От вредных всем привычек!

С Новым 2018 годом: красивые поздравления, открытки, смс и стихиЧитать полностью

Эх, провожаем петуха,

И встречаем мы щёнка.

Желаю в год собаки:

Чтоб не встревали в драки.

Хвост держите пистолетом,

Отдыхайте круглый год.

Все невзгоды, страхи, беды,

Закопайте в огород.

Будет пёс ваш — талисманом,

Только счастье пусть несёт.

Лично я вам пожелаю

Встретить дружно этот год!

Пусть Собака, символ года,

Принесёт большое счастье

И надежды даст немного

Год 2018!

Будет радости, как снега

Самой вьюжною зимой,

Жизнь закружит пусть успехом

И мечта горит звездой!

Все желания воплотятся,

Чтоб открыть удачам счёт,

Как в волшебной детской сказке,

Радость будет круглый год!

Пускай Собака счастье принесет,

Невзгоды распугает звонким лаем.

Пускай во всех делах всегда везет,

Поля пусть колосятся урожаем.

В тех колосках волшебное зерно:

Здоровье в них, достаток и удача.

Хозяйка года пусть хвостом вильнет,

Чтоб вы узнали, как от счастья плачут.



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