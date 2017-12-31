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Поздравления с Новым 2018 годом: лучшие стихи, открытки и смс для ваших близких

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22:15 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: Не забудьте поздравить интересными смс своих друзей и родных.

До Нового года осталось совсем немного времени. По традиции в новогоднюю ночь принято поздравлять близких и знакомых с волшебным праздником и желать всего хорошего в Новом году. Предлагаем вашему вниманию несколько прикольных, шуточных и веселых четверостиший, которые порадуют друзей и родственников в новогоднюю ночь.

Год новый и счастливый наступает,

И Петуха Собака поменяет.

Пусть очень добрым будет этот год,

Без всяких треволнений и забот,

Надежными пусть будут все друзья,

Счастливой будет пусть твоя семья,

Исполнятся пускай все-все мечты,

Собака защитит пусть от беды!

Вот-вот уже пробьют часы 12,

Встречайте: год 2018-ть!

Время мчится — не угнаться,

Год 2018

Наступает нам на пятки.

Будут пусть дела в порядке,

Пусть собаки этот год

Вам лишь счастье принесет!

С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки
С Новым годом 2018: поздравления в стихах и прозе, новогодние открытки Читать полностью

Разноцветные гирлянды

Заполняют мир теплом,

Новый год к нам постучался,

Собака правит гордо в нём.

Я поздравок свой отправляю,

И счастья чуточку дарю.

Пусть всё плохое остаётся

В отступающем году.

Чудес желаю и удачи —

С нею в новый год войти.

Много радостей и счастья

В дом свой бережно внести.

Мирных дней и волшебства

Я желаю безгранично.

Здоровья, щедрости, добра

И чтоб деньжат пришло прилично.

Шлю сердечный Поздравок,

Пожеланий Вам мешок:

Никогда чтоб не болели,

Не продули Вас метели,

Не пугала чтобы вьюга,

А удача — вот подруга,

Вас ни разу не оставит,

Год собаки наступает!

Год Собаки у ворот

Лает заливается,

Пусть у вас в Новом году

Все мечты сбываются.

Пусть Собака будет другом

Верным и надежным,

Пусть поддержит в настоящем,

Примирит пусть с прошлым.

Я желаю, чтобы все мы

Чуть добрее стали,

И с Собакою счастливый

Новый год встречали.

Короткие поздравления с Новым годом 2018 в стихах, красивые открытки
Короткие поздравления с Новым годом 2018 в стихах, красивые открытки Читать полностью

Собака — это преданность, собака — это друг,

Собака не выносит с хозяином разлук.

Собака — и защита, и ласка, и любовь,

Собака — понимание тебя без лишних слов.

Желаю, чтоб такую вот собаку

Напоминал твой Новый год:

Укрывал от злейших врагов,

Не допускал малейших невзгод,

Чтоб любил тебя безгранично,

Не имея на это особых причин,

Чтобы радость он внес в жизнь привычную,

Виляя хвостом, удачу лишь приносил!

Мы вступили в Новый год,

Год 2018!

Жизни всем вам без хлопот

И от счастья улыбаться.

Пусть собака защитит

Вас от зла, болезней, сглаза.

Пусть богатством наградит

И подарит все и сразу.

Чуть чуть осталось и начнет

Считать минуты новый год.

В собачьей власти будет он,

На что же будет год силен?

Собака пусть подарит всем

Счастливых, ярких перемен.

Чтоб каждый знал, что его ждут,

Чтоб в каждом доме был уют.

Родные меньше чтоб ругались,

На пустяки не обижались.

Чтоб стали мы за год добрей,

Общительней и веселей!

Новый год 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке и красивые открытки
Новый год 2018: лучшие поздравления в стихах на украинском языке и красивые открыткиЧитать полностью

Шлет нам небо счастливые знаки,

Прочь уходит тоска и ненастье,

Ведь спешит к нам уже год Собаки

И несет нам удачу и счастье!

Поздравляю! Пусть год будет классным,

Пусть он тропку к успехам укажет,

Пусть безоблачным будет и ясным,

Все проблемы, как узел, развяжет!

С годом Собачки

Тебя поздравляю

И пару строчек

Любя набросаю.

Во-первых, живи всегда

В теплом домишке.

Зимой же носи

Потеплее штанишки.

Не лай на соседей,

Не сиди допоздна

Забудь о фаст-фудах —

Это плохая еда.

Питайся куриными

Нежными окороками.

Тебе пожелаю

Иногда есть руками.

Испытывай радость

От жизни своей.

Хоть год и Собаки

Ты будь понежней.

Желаю цепочки

Еще золотой.

Когда ее дарят —

Виляем хвостом.

Пусть год и собачий

Желаю тебе.

Свое счастье встретить

Положенное по судьбе.

Желаю собачек

Тебе полюбить

Раз будешь их гладить

Начтет так фартить.

Желаю в Собаки год

Быть на чеку,

Будем же счастливы

Мы в новом году!

Год Собаки к нам все ближе,

Раны все она залижет

И одарит всех удачей,

Справится с любой задачей.

В год 2018

Предлагаю попытаться

Жить без ссор, обид и драм.

Счастья и здоровья вам.

 

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