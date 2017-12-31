Поздравления с Новым 2018 годом: лучшие стихи, открытки и смс для ваших близких
Новости Украины: Не забудьте поздравить интересными смс своих друзей и родных.
До Нового года осталось совсем немного времени. По традиции в новогоднюю ночь принято поздравлять близких и знакомых с волшебным праздником и желать всего хорошего в Новом году. Предлагаем вашему вниманию несколько прикольных, шуточных и веселых четверостиший, которые порадуют друзей и родственников в новогоднюю ночь.
Год новый и счастливый наступает,
И Петуха Собака поменяет.
Пусть очень добрым будет этот год,
Без всяких треволнений и забот,
Надежными пусть будут все друзья,
Счастливой будет пусть твоя семья,
Исполнятся пускай все-все мечты,
Собака защитит пусть от беды!
Вот-вот уже пробьют часы 12,
Встречайте: год 2018-ть!
Время мчится — не угнаться,
Год 2018
Наступает нам на пятки.
Будут пусть дела в порядке,
Пусть собаки этот год
Вам лишь счастье принесет!
Разноцветные гирлянды
Заполняют мир теплом,
Новый год к нам постучался,
Собака правит гордо в нём.
Я поздравок свой отправляю,
И счастья чуточку дарю.
Пусть всё плохое остаётся
В отступающем году.
Чудес желаю и удачи —
С нею в новый год войти.
Много радостей и счастья
В дом свой бережно внести.
Мирных дней и волшебства
Я желаю безгранично.
Здоровья, щедрости, добра
И чтоб деньжат пришло прилично.
Шлю сердечный Поздравок,
Пожеланий Вам мешок:
Никогда чтоб не болели,
Не продули Вас метели,
Не пугала чтобы вьюга,
А удача — вот подруга,
Вас ни разу не оставит,
Год собаки наступает!
Год Собаки у ворот
Лает заливается,
Пусть у вас в Новом году
Все мечты сбываются.
Пусть Собака будет другом
Верным и надежным,
Пусть поддержит в настоящем,
Примирит пусть с прошлым.
Я желаю, чтобы все мы
Чуть добрее стали,
И с Собакою счастливый
Новый год встречали.
Собака — это преданность, собака — это друг,
Собака не выносит с хозяином разлук.
Собака — и защита, и ласка, и любовь,
Собака — понимание тебя без лишних слов.
Желаю, чтоб такую вот собаку
Напоминал твой Новый год:
Укрывал от злейших врагов,
Не допускал малейших невзгод,
Чтоб любил тебя безгранично,
Не имея на это особых причин,
Чтобы радость он внес в жизнь привычную,
Виляя хвостом, удачу лишь приносил!
Мы вступили в Новый год,
Год 2018!
Жизни всем вам без хлопот
И от счастья улыбаться.
Пусть собака защитит
Вас от зла, болезней, сглаза.
Пусть богатством наградит
И подарит все и сразу.
Чуть чуть осталось и начнет
Считать минуты новый год.
В собачьей власти будет он,
На что же будет год силен?
Собака пусть подарит всем
Счастливых, ярких перемен.
Чтоб каждый знал, что его ждут,
Чтоб в каждом доме был уют.
Родные меньше чтоб ругались,
На пустяки не обижались.
Чтоб стали мы за год добрей,
Общительней и веселей!
Шлет нам небо счастливые знаки,
Прочь уходит тоска и ненастье,
Ведь спешит к нам уже год Собаки
И несет нам удачу и счастье!
Поздравляю! Пусть год будет классным,
Пусть он тропку к успехам укажет,
Пусть безоблачным будет и ясным,
Все проблемы, как узел, развяжет!
С годом Собачки
Тебя поздравляю
И пару строчек
Любя набросаю.
Во-первых, живи всегда
В теплом домишке.
Зимой же носи
Потеплее штанишки.
Не лай на соседей,
Не сиди допоздна
Забудь о фаст-фудах —
Это плохая еда.
Питайся куриными
Нежными окороками.
Тебе пожелаю
Иногда есть руками.
Испытывай радость
От жизни своей.
Хоть год и Собаки
Ты будь понежней.
Желаю цепочки
Еще золотой.
Когда ее дарят —
Виляем хвостом.
Пусть год и собачий
Желаю тебе.
Свое счастье встретить
Положенное по судьбе.
Желаю собачек
Тебе полюбить
Раз будешь их гладить
Начтет так фартить.
Желаю в Собаки год
Быть на чеку,
Будем же счастливы
Мы в новом году!
Год Собаки к нам все ближе,
Раны все она залижет
И одарит всех удачей,
Справится с любой задачей.
В год 2018
Предлагаю попытаться
Жить без ссор, обид и драм.
Счастья и здоровья вам.