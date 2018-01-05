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Новости: Рождество Христово 2018: когда христиане отмечают Рождество и по какому календарю Рождество Христово 2018: когда христиане отмечают Рождество и по какому календарю

Рождество Христово 2018: когда христиане отмечают Рождество и по какому календарю

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Рождество Христово 2018
22:50 Сегодня Телеграф
Telegraf
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Рождество - праздник, который многие отмечают в разные дни! Когда и кто отмечает Рождество Христово в 2018 году?

Праздник Рождество - один из наиболее почитаемых в христианстве праздников, день рождения Иисуса Христа. По значимости, праздник Рождества Христа считается вторым после Пасхи, хотя в некоторых католических странах этому празднику отдается большее предпочтение.

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На сегодняшний день, точная дата рождения Иисуса Христа не известна. Святое Писание не дает ни даты, ни года рождения Сына Господнего. В свою очередь, для некоторых христианских течений это дало основания не праздновать Рождество.

По началу, единой даты рождения Христа не существовало. На востоке, например, праздник Рождество христианами отмечался одновременно с праздником Богоявления 6 января. Таким образом Рождество также накладывалось и на праздник крещения Иисуса в Иордане. Сегодня, Рождество 6 января отмечает Армянская Апостольская и Армянская Католическая церкви.

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По началу считалось что день рождения Христа приходилось на 20 мая (возможно 20 апреля) 28 года правления императора Августа (3 год по современному летоисчислению). Как считают историки, чтоб христианство сделать более доступным для понимания и восприятия язычниками, церковь решила адаптировать свои праздники и обряды к языческим.

Таким образом день рождения Христа привязали к началу весны, который за юлианским календарем попадал на 25 марта. Дело в том, что практически в каждой языческой религии которая опиралась на солнечный календарь, одним из самых главных праздников был день зимнего солнцестояния. Древние люди верили, что в этот день происходило рождения мира. Этот день, например, отмечали как древние римляне так и славяне.

Впервые в исторических источниках 25 декабря, как дата рождения Христа, упоминается Дионисием Филокалом в Хронографе 354 г. Записано следующее:

"Христос родился во время консульства С. Augustus ы L. Aemilianus Paulus 25 декабря, в пятницу, 15 дня нового месяца".

Решение праздновать Рождество Христа 25 декабря было принято в 431 г. на Ефесском (ІІІВселенском) церковном соборе. Хотя в Иерусалиме Рождество праздновалось одновременно с Богоявлением до 634 года.

25 декабря или 7 января?

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Христиане разных конфессий Рождество отмечают в различные дни. В народе принято говорить: "25 декабря - это католическое Рождество, 7 января - православное".

Но это не совсем правильно. Дело в том, что поначалу все христиане праздновали Рождество 25 декабря. Тогда еще по юлианскому календарю. Но юлианский календарь был не точен и к ХVI в. возникла разница в 10 дней. С принятием григорианского календаря, согласно решению Папы Григория ХІІІ, сразу после 4 октября 1582 года наступало 15 октября. Таким образом, в 1582 году из календаря было изъято 10 дней и между христианами западного и восточного обрядов образовалась разбежность. 

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В 1583 г. Папа Римский Григорий ХІІІ отправил Константинопольскому Патриарху Иеремию ІІ посольство с предложением перейти на новый календарь. В конце 1583 г. на Соборе в Константинополе святыми отцами это предложение было отклонено, как несоответствующую каноническим правилам празднования Пасхи.

В Украине сложилась интересная ситуация. Польша - одна из первых стран которая приняла Григорианский календарь. В связи с тем, что значительная часть украинских земель тогда входила в состав Речи Посполитой, в официальных документах использовался григорианский календарь. Но из-за жесткого противостояния с католической церковью, православная и греко-католическая церкви в Украине строго придерживались юлианского календаря. Григорианский календарь был окончательно принят в нашей стране в 1918 г. За это время разбежность между юлианским и григорианским календарями увеличилась.

Когда христиане отмечают Рождество

Украинская Греко-Католическая церковь, православные церкви Украинская, Российская, Грузинская, Македонская, Сербская, Эфиопская и Греческая церковь в Иерусалиме - 7 января.

Восточные православные церкви (Болгарская, часть Греческой, Румынская, Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и православная церковь в Америке - празднуют 25 декабря.

Католические церкви западного обряда - 25 декабря.

Армянская Апостольская и Армянская Католическая церкви - 6 января.

Иерусалимский Патриархат Армянской Апостольской церкви - 19 января.

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