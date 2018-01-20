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Критическая ситуация вокруг Ханского дворца: Украина просит помощи ЮНЕСКО

Участники заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО
12:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: Украина просит ЮНЕСКО спасти Ханский дворец в Бахчисарае.

Участники заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО решили принять дополнительные меры с целью мобилизации международных усилий для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Критическая ситуация вокруг Ханского дворца в Бахчисарае стала главной темой специального заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, которое состоялось в Министерстве иностранных дел 19 января. Мероприятие прошло под председательством главы Нацкомиссии Сергея Кислицы с участием заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, представителей причастных министерств и ведомств, экспертов Украинского национального комитета ИКОМОС, Украинского национального комитета "Голубой щит", ИККРОМ в Украине", - говорится в сообщении.

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Участники заседания констатировали, что ситуация в сфере культуры на территории Крыма вызывает "глубокую обеспокоенность и возмущение действиями российских оккупационных властей, которые фактически проводят массовое, хорошо спланированное наступление на уникальный мультикультурализм на Крымском полуострове", отметили в МИД.

О таких действиях ярко свидетельствуют так называемые "реставрационные работы" на территории памятника национального значения Украины, неотъемлемой части культурного наследия крымско-татарского народа - Ханского дворца в Бахчисарае, которые представляют реальную угрозу уничтожения исторической и культурной ценности этого памятника, включенного в Предварительный список для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2003 году.

По результатам обсуждения проблемы участники решили принять дополнительные меры с целью мобилизации международных усилий, прежде всего по линии ЮНЕСКО, для сохранения Ханского дворца в Бахчисарае.

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Новости Украины, Бахчисарай, Крым, МИД Украины, Оккупированный Крым, Украина, Ханский дворец, ЮНЕСКО.
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