В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов
Новости Украины: Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк прогнозирует, что ажиотаж вокруг получения загранпаспортов спадет к апрелю.
Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк считает, что к апрелю этого года спадет ажиотаж вокруг получения паспортов для выезда украинцев за границу.
"2017 год для службы был непростым... В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима – в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта", - сказал он ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.
М.Соколюк напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат "Украина" начал использовать с середины января.
"Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года", - подчеркнул он.
В Украине в 2017 году выдали около 4 миллионов биометрических паспортов
Как сообщалось, 16 января 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Полиграфический комбинат "Украина" увеличил производство заграничных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования для нанесения персональных данных.