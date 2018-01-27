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В ГМС сообщили, когда спадет ажиотаж вокруг получения загранпаспортов

Биометрический паспорт
12:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк прогнозирует, что ажиотаж вокруг получения загранпаспортов спадет к апрелю.

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк считает, что к апрелю этого года спадет ажиотаж вокруг получения паспортов для выезда украинцев за границу.

"2017 год для службы был непростым... В июне мы первыми почувствовали получение безвизового режима – в виде резкого всплеска спроса населения на заграничные паспорта", - сказал он ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве.

М.Соколюк напомнил, что необходимое оборудование для изготовления загранпаспортов полиграфический комбинат "Украина" начал использовать с середины января.

"Очередь по изготовлению заграничных паспортов должна быть ликвидирована к началу апреля 2018 года", - подчеркнул он.

В Украине в 2017 году выдали около 4 миллионов биометрических паспортов

Как сообщалось, 16 января 2018 года Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Полиграфический комбинат "Украина" увеличил производство заграничных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования для нанесения персональных данных.

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Новости Украины, Ажиотаж, Глава ГМС, Загранпаспорт, Максим Соколюк, Получение, Спад.
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