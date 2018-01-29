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НПУ отчиталась об итогах факельного шествия в Харькове

НПУ отчиталась об итогах факельного шествия в Харькове
23:28 Пн, 29 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kh.depo.ua

Новости Украины: В Харькове факельный марш к 100-летию битвы под Кругами закончился без происшествий.

Активисты Национального корпуса, "ВО "Свобода", Правого сектора и ряда других национал-патриотических организаций провели в центре Харькова факельный марш, приуроченный к 100-летию битвы под Крутами.

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Участники акции прошли от пл. Свободы до пл. Конституции. Они пели гимн Украины и скандировали патриотические лозунги.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в марше приняли участие до 700 человек. Порядок во время акции обеспечивали 200 полицейских и 200 служащих Нацгвардии.

Марш закончился без происшествий.

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Новости Украины, Бой под Крутами, ВО Свобода, Годовщина, Новости Харькова, НПУ, Правый сектор, Факельное шествие, Харьков.
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