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НПУ отчиталась об итогах факельного шествия в Харькове
23:28 Пн, 29 Январь 2018 Телеграф
Фото: kh.depo.ua
Новости Украины: В Харькове факельный марш к 100-летию битвы под Кругами закончился без происшествий.
Активисты Национального корпуса, "ВО "Свобода", Правого сектора и ряда других национал-патриотических организаций провели в центре Харькова факельный марш, приуроченный к 100-летию битвы под Крутами.
Участники акции прошли от пл. Свободы до пл. Конституции. Они пели гимн Украины и скандировали патриотические лозунги.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в марше приняли участие до 700 человек. Порядок во время акции обеспечивали 200 полицейских и 200 служащих Нацгвардии.
Марш закончился без происшествий.
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