В Минздраве не подтвердили случай дифтерии в Луганской области

В Минздраве не подтвердили случай дифтерии на Луганщине. Как сообщилось в Минздраве, похожий на дифтерию случай в Луганской области не подтвердился после проведения лабораторных исследований в микробиологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В связи с опасностью болезни и низким уровнем охвата прививками против дифтерии в Украине, Минздрав рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых. Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и явлениями общей интоксикации с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Во время болезни отек слизистых оболочек и блокирование дыхательных путей псевдомембранами часто приводят к смерти. Токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции также могут иметь летальные последствия. Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений — вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

В Украине прививка от дифтерии детям можно сделать безплатно вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

На 1 января 2018 в Украине имеются 2,7 млн доз вакцины АКДС, 700 тыс доз АДС и 6,1 млн доз АДС-М.