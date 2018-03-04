Минздрав: Медучреждения не обязаны сразу закупать 100% препаратов по Нацперечню

Лечебные медицинские учреждения не должны закупать 100% объема необходимыхх им препаратов из Национального перечня основных лекарственных средств сразу на весь год, сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Лечебные учреждения могут самостоятельно выбирать наиболее удобный для них формат закупки 100% лексредств по Национальному перечню – проводить закупку ежеквартально или по-другому, утверждают в ведомстве.

"Главное – рассчитать эту потребность (100% потребности в препаратах из Нацперечня в соответствии с профилем лечебного учреждения - прим. ред), запланировать часть государственной субвенции и финансирования из местного бюджета, чтобы потребность была покрыта своевременно", – отметили в Минздраве.

После обеспечения 100%-ной потребности в препаратах из перечня каждое учреждение может закупать необходимые ему препараты, которые не вошли в него.

Кроме того, в ведомстве отметили, что при расчете потребности в лекарствах из Нацперечня медучреждения должны учитывать также закупку препаратов за средства госбюджета через международные организации, поскольку среди лекарств также есть препараты из перечня.

Ранее Минздрав подготовил методические рекомендации по использованию медучреждениями перечня.

В настоящее время Национальный перечень основных лекарственных средств из 427 международных непатентированных названия (МНН).

Медицинские учреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов, должны в соответствии со своим профилем изначально обеспечить 100%-ную потребность в препаратах из перечня, после чего могут закупать лекарства, которые не входят в него.

Как сообщалось, в июле 2017 года министерство утвердило порядок определения потребности в закупке лекарственных средств учреждениями здравоохранения, которые финансируются за бюджетные средства.

Нацперечень основных лекарственных средств формируется на основе рекомендаций Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств. Эксперты, входящие в состав этого совещательного органа Минздрава, учитывают базовый переченьосновных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), международный опыт, потребность пациентов, мнение общественности и экономическую целесообразность применения лекарственных средств при формировании рекомендуемой версии Нацперечня, после чего новая версия Нацперечня утверждается Минздравом.