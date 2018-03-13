Верховная Рада урегулировала авторское право в Украине

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных", внесенный Кабинетом министров Украины (№4571).

Как передает корреспондент, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов.

Представляя проект закона на заседании парламента, заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук отметил, что документом предусматривается усовершенствовать процедуру маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

По его словам, за время действия закона, в который предлагается внести изменения, проявился "проблемный вопрос", поскольку существуют случаи, когда мошенники незаконно получают электронные марки, в частности, с использованием фиктивных лицензионных соглашений. Он добавил, что также защитные элементы марки, несмотря на достаточно высокий уровень защиты, несовершенны, а поэтому "нарушителям удается менять первоначальные обозначения и такими поддельными голографическими элементами маркировать контрафактную продукцию".

Титарчук сообщил, что законопроектом предлагается механизм противодействия этим явлениям, при котором правообладатель дополнительно сможет контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать незаконному использованию этих элементов.

Он отметил, что законопроектом предусмотрено, что Минэкономразвития в течение трех рабочих дней со дня выдачи контрольных марок публикует на своем официальном сайте перечень наименований экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных установленного образца с указанием произведений, зафиксированных на этих экземплярах; данные о заявителе, в отношении которого принято решение о выдаче контрольных марок; количество выданных контрольных марок, дату выдачи контрольных марок.

Титарчук подчеркнул, что законопроект направлен на создание дополнительного механизма борьбы с "пиратством" и нарушением прав субъектов авторского права и смежных прав при распространении их произведений.

"Ожидаемый результат от принятия данного законопроекта - это улучшение инвестиционного климата и имиджа Украины и создание более благоприятных условий для ведения бизнеса", - добавил он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предложенные изменения позволят усовершенствовать процесс выдачи контрольных марок, позволят владельцам прав на объекты авторского права и смежных прав самостоятельно осуществлять контроль за реализацией норм закона в части выдачи контрольных марок.

"В конечном итоге реализация положений проекта закона позволит избежать применения к Украине экономических санкций со стороны правительства США, обеспечит эффективную защиту прав интеллектуальной собственности и выполнение Украиной своих международных обязательств", - говорится в записке.