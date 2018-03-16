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Президент предупредил об интервенции России в Украину

Петр Порошенко
17:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: РФ усилила военное присутствие на границе с Украиной, несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия усилила военное присутствие на границе с Украиной, несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции.

Об этом он сказал со ссылкой на доклад командующего АТО во время выступления перед военнослужащими Вооруженных сил Украины в Луганской области.

По словам президента, Украина продолжительное время живет в условиях российской военной угрозы. "Уже не один год мы с вами на фронте отражаем российскую военную агрессию", - сказал Порошенко.

"Сейчас во время доклада генерал Забродский (командующий силами Антитеррористической операции, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский - ред) подробно доложил мне об усилении военного присутствия РФ вдоль границы и продолжении пребывания регулярных войск РФ на оккупированных территориях", - отметил президент.

По его словам, в период с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины. ”Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенциям”, - добавил Порошенко.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Вторжение РФ, Петр Порошенко, РФ, Украина.
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