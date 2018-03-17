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В НПУ отреагировали на изменения в Уголовном процессуальном кодексе Украины

НПУ
01:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Работу следственных подразделений организуют согласно изменениям в УПК.

Работа следственных подразделений будет организована в соответствии с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе Украины, которые вступили в силу 16 марта, сообщил заместить главы Национальной полиции – начальник Главного следственного управления (ГСУ) Виталий Невгад.

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"Мы рассмотрим и доведем к вашему сведению новеллы в работе, соответствующие алгоритмы действий с учетом проблематики определенных рисков, с которыми мы столкнемся, возможно, уже с завтрашнего дня", – сказал В.Невгад в ходе рабочего совещания с участием руководителей следственных территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Начальник ГСУ указал, что с целью оперативного реагирования на проблемные вопросы и оказание всесторонней помощи в осуществлении расследований в Главном следственном управлении сформирована координационная группа.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, в частности, возможность проведения рассмотрения судами избрания меры пресечения в режиме видеоконференции для отдаленных регионов.

"Законодательством это допускается. Это касается тех подразделений, которым нужно для объявления подозрения преодолевать путь в несколько сотен километров. Требование объявления подозрения в течение 24 часов с момента задержания и доставки в суд ходатайства и всех участников следственных действий остается неизменным", - подчеркнул В.Невгад.

По его словам, все необходимые следственные действия должны проводиться в максимально сжатые сроки, поэтому никакие изменения в законодательстве не должны повлиять на эффективность работы следственных подразделений и обеспечение защиты прав граждан.

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Новости Украины, Виталий Невгад, Нацполиция, НПУ, Полиция, Уголовный кодекс Украины, Украина, УПК.
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