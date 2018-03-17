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Правительство приняло план реагирования для борьбы с непогодой

Заседание
10:49 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В связи с ухудшением погодных условий 17-19 марта утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Члены Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили план реагирования на чрезвычайные ситуации. Решение принималось учитывая ухудшение в течение 17-19 марта погодных условий, вызванных двумя циклонами. Об этом сообщается на сайт ГСЧС.

"План утверждаем", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко под конец заседания.

Перед этим руководитель ГСЧС Николай Чечеткин проинформировал участников встречи, что циклоны могут существенно затормозить движение транспорта на автодорогах и спровоцировать нарушение на линиях электропередач и в целом в системе жизнеобеспечения. Он также выделил несколько заданий на ближайшие дни. В частности, Государственному агентству автомобильных дорог следует организовать штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечить мониторинг ситуации на автодорогах и обеспечить бесперебойное движение транспорта, обеспечить передислокацию техники в самые сложные регионы.

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Министерству энергетики и угольной промышленности Украины - обеспечить бесперебойное функционирование систем электроснабжения органов власти, потенциально опасных объектов и населенных пунктов, а в случае аварий, в первую очередь, обеспечивать возобновление объектов жизнеобеспечения, больниц и учреждений образования.

А руководители местных органов власти должны обеспечить на местах работу штабов, постоянно мониторить ситуацию и обеспечить готовность технических средств к оперативному реагированию на ситуацию.

Чечеткин попросил обратить отдельное внимание на превентивные меры, чтобы избежать возможных подтоплений дорог.

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Как сообщалось, на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС речь шла о критическом ухудшении погодных условий в Украине и путях предупреждения негативных последствий ненастья в течение 17-19 марта.

В мероприятии также приняли участие представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных штабов по ТЭБ и ЧС.

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Новости Украины, ГСЧС, План, Реагирование, Утверждение, Ухудшение погодных условий, Чрезвычайные ситуации.
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