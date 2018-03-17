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Украинские активисты в Лондоне провели манифестацию против действий РФ

Активисты в Лондоне
15:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Лондоне украинские активисты требовали усиления санкций против России.

В Лондоне украинцы и друзья Украины в Европе требовали адекватной жесткой реакции на агрессивные действия Кремля, включая применение боевого химического вещества на британской территории.

Манифестацию "Кровавые российские деньги – убивают!" провели в центре британской столицы активисты общественного объединения London Euromaidan, сообщили корреспонденту во Всемирном движении патриотов Украины.

"Не демонстрируя серьезной реакции в ответ, Великобритания поощряет дальнейшие российские преступления. Безнаказанное зло распространяется! Кровавые российские деньги - убивают!", - обратились украинцы к британскому правительству.

Среди адекватных мероприятий противодействия Кремлю, который продолжает военную агрессию против Украины и впервые после Второй мировой войны применил химическое оружие на территории Европы, активисты требуют заморозить банковские счета и активы российских олигархов в Великобритании; включить в список санкций россиян, которые нарушают права человека, в частности тех, кто был причастен к похищению и лишению свободы украинских политзаключенных; бойкотировать Чемпионат мира по футболу в 2018 году на российской территории; расширить военную помощь Украине, которая противостоит агрессору на восточном фронте; ввести жесткие международные экономические ограничительные меры против РФ.

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Новости Украины, Активисты в Лондоне, Великобритания, Лондон, РФ, Укриана.
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