Папа Римский наказал украинских монахов

Папа Римский Франциск утвердил декреты о лишении монашеского сана отца Планчака и других восьми монахов с Тернопольщины

Об этом сообщает РИСУ.

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в с. Посеч Ивано-Франковской области. Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать. Они не могут служить Божественную Литургию, совершать Святые Таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне него, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Это решение Папы Римского Франциска является окончательным и не может быть обжаловано.

О сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках начали говорить в 2004 году. Она вроде бы слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые «послания» записывал о. Антоний Григорий Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ.

В монастырях было проведено несколько канонических визитаций (проверок).

Во время проверок выявили многие нарушения дисциплины. Часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями «пророчицы». Для окончательных выводов в монастырях работала специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Она не выявила никаких признаков того, что «объявления», или «голоса», с. Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхестественное происхождение. Взамен, было утверждено, что те, кто их распространяет, манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства.

После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка согласно монашеской традиции и правилам. Однако часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посеч Ивано-Франковской области. Они не желали исправить своего поведения. После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеского сана.