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Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы

Летнее время
08:27 Сегодня Телеграф
Фото: Телеграф

Новости Украины: В ночь с субботы на воскресенье, 25 марта, Украина перейдет на летнее время.

Согласно постановлению Кабинета Министров, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод часов состоится в ночь на 25 марта.

Переход на летнее время в Украине произойдет традиционно в последние выходные первого месяца весны – в ночь с 24 на 25 марта, так как следующие выходные разделены разными месяцами – 31 марта (суббота) и 1 апреля (воскресенье).

Сам перевод часов происходит в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов. Благо это будет воскресенье, и проспать на работу не получится, но спать придется на час меньше.

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Вместе с Украиной на летнее время перейдут более 110 стран мира, в том числе и страны ЕС. Хотя Европарламент в феврале и призвал Еврокомиссию выступить с предложением об отмене перехода на летнее и зимнее время – там этот вопрос также до сих пор не решен, как и в Украине.

Не осуществляют переход на летнее время только Исландия и Беларусь.

По мнению медиков, перевод часов на летнее время может негативно влиять на здоровье. В частности, смена биологических ритмов вызывает сбои в работе организма. В первую очередь, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях: возрастает риск инсульта.

Кроме того, исследования показали, что именно в дни перехода на летнее время приблизительно на 10% возрастал риск смертности по причине ДТП.

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Новости Украины, 25 марта, Когда Украина переходит на летнее время, Летнее время, Перевод часов, Переход на летнее время.
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