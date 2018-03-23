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Украинские миротворцы вернулись из Конго

Во Львов прибыл самолет с украинскими военнослужащими
12:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В течение года экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 принимали участие в нескольких операциях миссии ООН.

В Украину из Конго вернулись 75 украинских миротворцев из 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице "Сухопутные войска ВСУ" в Facebook.

"Во Львов прибыл первый самолет с 75 украинскими миротворцами из 18 отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил, которые в течение года выполняли миротворческую миссию в Демократической Республике Конго.

За это время военные совершили около 3000 боевых вылетов и транспортировали более 13 тысяч пассажиров и свыше 520 тонн различных грузов. Экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 принимали участие в нескольких операциях миссии ООН, в частности осуществляли воздушное сопровождение наземных войск, медицинскую эвакуацию пострадавших и воздушную разведку опасных районов", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ВСУ, Конго, Миротворцы, ООН, Сухопутные войска ВСУ.
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