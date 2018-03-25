Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ

Служба безопасности Украины значительно усилила возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии РФ против Украины, став высокопрофессиональным монолитным коллективом, для которого защита Родины является делом жизни.

Это отмечается в обращении руководства СБУ по случаю 26-й годовщины со дня создания Службы безопасности Украины, опубликованном на сайте спецслужбы.

"Как и предыдущие четыре года мы встречаем наш профессиональный праздник в горниле борьбы за сохранение государственного суверенитета, территориальной целостности и соборности Украины. За это время Служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии РФ против нашей страны. Сегодня СБУ - это высокопрофессиональный, патриотически настроенный монолитный коллектив, для которого защита Отечества является делом жизни, а служение украинскому народу - сердца", - говорится в обращении.

"Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в борьбе с агрессором, который погубил родную землю. Честь и хвала всем сотрудникам органов Службы безопасности Украины, ветеранам СБУ за верность присяге. Ваше мужество, высокая порядочность и профессионализм являются главными добродетелями эффективной защиты государственной безопасности", - заявил Грицак.

Как сообщалось, День Службы безопасности Украины отмечается ежегодно 25 марта - в день принятия Верховной Радой закона "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 года).

В субботу, 24 марта, в СБУ с участием Президента Петра Порошенко прошли торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины создания Службы.

Глава государства наградил 22 работников СБУ орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденами Даниила Галицкого и медалью "Защитнику Отечества".