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Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ

Василий Грицак
17:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава СБУ Василий Грицак подчеркнул, что сотрудники украинской спецслужбы, "воюя на видимых и невидимых фронтах, эффективно защищают национальные интересы государства, законные права и свободы граждан".

Служба безопасности Украины значительно усилила возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии РФ против Украины, став высокопрофессиональным монолитным коллективом, для которого защита Родины является делом жизни.

Это отмечается в обращении руководства СБУ по случаю 26-й годовщины со дня создания Службы безопасности Украины, опубликованном на сайте спецслужбы.

"Как и предыдущие четыре года мы встречаем наш профессиональный праздник в горниле борьбы за сохранение государственного суверенитета, территориальной целостности и соборности Украины. За это время Служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии РФ против нашей страны. Сегодня СБУ - это высокопрофессиональный, патриотически настроенный монолитный коллектив, для которого защита Отечества является делом жизни, а служение украинскому народу - сердца", - говорится в обращении.

"Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в борьбе с агрессором, который погубил родную землю. Честь и хвала всем сотрудникам органов Службы безопасности Украины, ветеранам СБУ за верность присяге. Ваше мужество, высокая порядочность и профессионализм являются главными добродетелями эффективной защиты государственной безопасности", - заявил Грицак.

Как сообщалось, День Службы безопасности Украины отмечается ежегодно 25 марта - в день принятия Верховной Радой закона "О Службе безопасности Украины" (от 25 марта 1992 года).

В субботу, 24 марта, в СБУ с участием Президента Петра Порошенко прошли торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины создания Службы.

Глава государства наградил 22 работников СБУ орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденами Даниила Галицкого и медалью "Защитнику Отечества".

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Новости Украины, агрессия РФ, Василий Грицак, СБУ.
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