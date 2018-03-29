В Украине появится реестр компаний - должников по зарплате

Министерство юстиции Украины намерено запустить реестр компаний - должников по заработной плате, анонсировал глава Минюста Павел Петренко.

"Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по зарплате", - сообщил он журналистам в четверг в Киеве.

П.Петренко также проинформировал, что в текущем году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

Напомним, в Госстате сообщили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в феврале 2018 года сократилась на 3,1% и на 1 марта 2018 года составила 2,456 млрд грн.

Как сообщалось ранее, злостных должников по выплате алиментов суды направляют на исправительные работы.