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В Украине появится реестр компаний - должников по зарплате
11:34 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: Министерство юстиции Украины объявило о скором запуске публичного реестра компаний-должников по заработной плате.
Министерство юстиции Украины намерено запустить реестр компаний - должников по заработной плате, анонсировал глава Минюста Павел Петренко.
"Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по зарплате", - сообщил он журналистам в четверг в Киеве.
П.Петренко также проинформировал, что в текущем году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.
Напомним, в Госстате сообщили, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в феврале 2018 года сократилась на 3,1% и на 1 марта 2018 года составила 2,456 млрд грн.
Как сообщалось ранее, злостных должников по выплате алиментов суды направляют на исправительные работы.
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