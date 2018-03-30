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Украина начнет новый диалог с нацменьшинствами по языковому вопросу

МИД Украины
14:04 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина гарантирует соблюдения прав национальных меньшинств и предлагает начать новый диалог в рамках выполнения закона Украины "Об образовании".

Украина готова обеспечить, чтобы выполнение закона Украины "Об образовании" не угрожало сохранению культурного наследия национальных меньшинств и непрерывности изучения их языков, говорится в заявлении.

Сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление МИД Украины на сайте ведомства.

"Украина готова начать в рамках выполнения закона Украины "Об образовании" новый диалог с представителями национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

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МИД подчеркивает, что Украина продолжает оставаться в рамках своих международно-правовых обязательств в вопросе языка образования. Отмечается, что вопрос имплементации образовательного закона решается через указ президента Украины "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год".

Также Украина неуклонно придерживается выводов Венецианской комиссии от 11 декабря 2017 года, отмечают дипломаты.

"Украина подтверждает свои обязательства содействовать свободному и всестороннему развитию граждан Украины, в частности представителей национальных меньшинств, а также продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школах в дополнение к изучению государственного языка", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на законодательном уровне предусмотрено закрепление продолжения переходного периода для постепенного осуществления реформы в сфере образования и освобождения частных школ от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

Венгерское меньшинство Закарпатья отрицает достижения договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону Об образовании.

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Новости Украины, Закарпатье, Закон об образовании, Нацменьшинства, Языковой вопрос.
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