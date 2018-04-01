Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет Глава Минобороны Британии: Угроза со стороны РФ растет
Новости: В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением В МИД Германии считают массовую высылку дипломатов РФ верным решением
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
X

Сегодня католики отмечаю Пасху

Смотрите фото (3)
Католическая Пасха
08:27 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Как правило, православные и католики отмечают Светлую Пасху в разные дни.

Пасха 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Пасха 2018: все, что нужно знать об этом празднике Читать полностью

Так, в 2018 году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля, а католики – на неделю раньше – 1 апреля.

Несовпадение дат связано с тем, что православные люди живут по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. А разница между этими календарями 13 дней.

Однако даты, на которые выпадает Воскресение Христово определяется ещё и фазами небесных светил – Солнца и Луны, поэтому расхождения бывают разными: и неделя, и две.

С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открыткахЧитать полностью

Иногда православная и католическая Пасхи совпадают: так, например, было в 2017 году, 16 апреля. В среднем такое событие происходит два-три раза в десять лет. В следующий раз совместное празднование Воскресения Христова православной и католической церквями выпадет в 2025-м и 2028-м годах.

В 2019 году на православной земле Пасху встретят 28 апреля, на католической – 21 числа.

Добавим, что со Светлым Христовым Воскресением завершается Великий пост.

Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение ХристовоЧитать полностью

А накануне – 7 апреля, православных ждёт ещё один великий праздник – Благовещение. Католики и протестанты уже отметили его 25 марта.

Католическая Пасха

Православные и католики в Великий праздничный день чествуют победу жизни над смертью, отдают свое почтение Воскрешению Иисуса Христа.

Число Пасхи у католиков определяется согласно григорианскому календарю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 1 апреля, Католическая Пасха, Пасха 2018, Пасха у католиков, Праздник.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Очередной американский штат признал Голодомор геноцидом Минкульт хочет ввести санкции против крымских музейщиков за передачу картин РФ Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике

Последние новости

Несколько тысяч египтян проголосовали за Салаха на президентских выборах Поветкин эффектно нокаутировал Прайса и защитил свои пояса Настоящая сказка: замысловатые и волшебные портреты женщин (Фото)
Сегодня читают
01 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году
04 Уникальное зрелище: автогонщики проверили на дрифт 240-тонный БЕЛАЗ (Видео)
05 Дипломатам РФ, выдворенным из США, закрыли въезд в Украину
Новости сегодня
08:54 Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: губернатор области подал в отставку
08:50 Ибрагимович прокомментировал дебютный матч в составе "Лос-Анджелес Гэлакси"
08:48 Улыбка до ушей: домашние питомцы ведут себя странно и смешно
08:48 Сегодня, 1 апреля, вся планета отмечает Международный день птиц
08:36 Невозможно перестать смеяться: девушки, которые переборщили с силиконом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: Лондон рассматривает запрос Посольства РФ Лондон рассматривает запрос Посольства РФ
Новости: Рецепт дня: рыбный суп-рагу, который можно приготовить на Вербное воскресенье Рецепт дня: рыбный суп-рагу, который можно приготовить на Вербное воскресенье
Добавить комментарий
0