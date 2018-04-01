Сегодня католики отмечаю Пасху

Так, в 2018 году православные верующие празднуют Пасху 8 апреля, а католики – на неделю раньше – 1 апреля.

Несовпадение дат связано с тем, что православные люди живут по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. А разница между этими календарями 13 дней.

Однако даты, на которые выпадает Воскресение Христово определяется ещё и фазами небесных светил – Солнца и Луны, поэтому расхождения бывают разными: и неделя, и две.

Иногда православная и католическая Пасхи совпадают: так, например, было в 2017 году, 16 апреля. В среднем такое событие происходит два-три раза в десять лет. В следующий раз совместное празднование Воскресения Христова православной и католической церквями выпадет в 2025-м и 2028-м годах.

В 2019 году на православной земле Пасху встретят 28 апреля, на католической – 21 числа.

Добавим, что со Светлым Христовым Воскресением завершается Великий пост.

А накануне – 7 апреля, православных ждёт ещё один великий праздник – Благовещение. Католики и протестанты уже отметили его 25 марта.

Католическая Пасха

Православные и католики в Великий праздничный день чествуют победу жизни над смертью, отдают свое почтение Воскрешению Иисуса Христа.

Число Пасхи у католиков определяется согласно григорианскому календарю.