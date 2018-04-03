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Тука рассказал о прогрессе идентификации военных РФ, воевавших в Украине

Российский боевик на Донбассе
13:03 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Идентифицировано 1,5 тыс.кадровых военных РФ, которые захватывали Крым, и еще несколько десятков тысяч, воевавших на Донбассе.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым и еще нескольких десятках тысяч, воевавших на Донбассе.

Как передает корреспондент, об этом он сообщил во время круглого стола на тему: "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо", рассказывая о вкладе неправительственных организаций в документирование преступлений России против Украины, начиная с 2014 года.

"По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше - это те материалы, которые собраны неправительственными организациями", - отметил он.

По словам Туки, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках против России в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, то им не хватало доказательной базы, не хватало свидетельств.

"Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия ... тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами - "Стоптерор", InformNapalm и "Миротворец", и сейчас два первых ресурсва в качестве официальной стороны обвинения привлечены ко всем судебным процессам. Ребята из "Миротворца" не могут себе позволить такой роскоши - быть публичными лицами", - сказал он.

"Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных - более 1500 кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины", - рассказал Тука, заметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

При этом он отметил, что лично видел, насколько скрупулезно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.

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Новости Украины, Военные РФ, Георгий Тука, Донбасс, Кадровые военные РФ в Украине, Крым, Международный уголовный суд, Украина.
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