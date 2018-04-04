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Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
15:31 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Уже в 2018 году 4 июля в Украине будут отмечать День полиции.
День полиции будут отмечать в Украине 4-го июля, заявил президент Украины Петр Порошенко
"Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника дня полиции Украины 4 июля", - сообщил президент на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины в среду в Киеве.
Как сообщалось, в 2015 году П.Порошенко подписал указ о праздновании 4 августа Дня Национальной полиции.
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