Порошенко назначил 4 июля Днем полиции

День полиции будут отмечать в Украине 4-го июля, заявил президент Украины Петр Порошенко

"Я посоветовался с министром и сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника дня полиции Украины 4 июля", - сообщил президент на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, в 2015 году П.Порошенко подписал указ о праздновании 4 августа Дня Национальной полиции.