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Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать

Чистый четверг 2018
17:29 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Чистый четверг существуют особые запреты.

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5 апреля православные христиане отмечают Чистый четверг. В этот день церковь напоминает верующим о четырех событиях: омовение ног Спасителем своим ученикам в знак смирения и любви к ним, совершение Тайной Вечери и установления Святой Евхаристии, молитва Господа в Гефсиманском саду и предательство одного из учеников Христовых – Иуды, который за 30 сребреников продал Господа.

В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами.

О том, что в этот день нужно очищать душу и тело, известно многим. Но в Чистый четверг существуют и свои запреты.

Чистый четверг у западных христиан: приметы и обычаи праздника

Что нельзя делать в Чистый четверг-2018

  • Ранее считалось, что тот, кто в Чистый четверг в доме грязь разводил, весь год будет жить в грязи и ссорах. Нельзя затевать генеральную уборку в доме и большую стирку в этот день.
  • Считается, что в этот день нельзя отдавать из дома ничего ценного и занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно "отдать" и благополучие.
  • Во время приготовления пищи на Пасху нельзя нарушать пост.
  • При приготовлении пасок и другой праздничной выпечки нужно быть в хорошем расположении духа и иметь хорошие помыслы.
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Новости Украины, 5 апреля, Запреты, Общество, Православные, Праздник, Украина, Чистый четверг 2018, Что нельзя делать.
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