Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать

5 апреля православные христиане отмечают Чистый четверг. В этот день церковь напоминает верующим о четырех событиях: омовение ног Спасителем своим ученикам в знак смирения и любви к ним, совершение Тайной Вечери и установления Святой Евхаристии, молитва Господа в Гефсиманском саду и предательство одного из учеников Христовых – Иуды, который за 30 сребреников продал Господа.

В народе этот день называют Чистым, поскольку перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами.

О том, что в этот день нужно очищать душу и тело, известно многим. Но в Чистый четверг существуют и свои запреты.

Что нельзя делать в Чистый четверг-2018