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Россия блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе

Донбасс
20:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Вопрос создания механизма поиска пропавших на Донбассе людей с участием РФ и МККК не продвигается из-за деструктивной позиции России.

Представители России не соглашаются на участие российских экспертов и представителей в механизме поиска пропавших без вести в ходе конфликта на Донбассе людей, заявляет представитель Украины в гуманитарнойц подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Попробовала затронуть вопрос пропавших без вести, создание механизма с участием МККК и РФ для активизации поиска людей. К сожалению, другая сторона - РФ и их сателлиты - занимают в этом вопросе деструктивную позицию и не соглашаются на участие российских экспертов и представителей в таком механизме, мол "нас там имеется, РФ не при чем, это внутренний конфликт", и т.д. Мне жаль, что российская сторона пока демонстрирует полное нежелание заниматься и своими пропавшими гражданами, поэтому работаем дальше, чтобы продвинуться в этом вопросе", - написала по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

По словам представителя Украины в подгруппе, также в среду были затронуты проблемы пыток, сексуальных преступлений в плену.

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"Мы категорически осуждаем все незаконные методы влияния на удерживаемых, и настаиваем на доступе МККК в тюрьмы на оккупированных территориях", - подчеркнула И.Геращенко.

Она также проинформировала, что на заседании поднимался вопрос ремонта моста в Станице Луганской: "… мы выступаем за скорейшую реконструкцию моста при поддержке МККК. При этом объект должен соответствовать всем характеристикам, согласованным с украинскими компетентными службами и ведомствами".

О том, что на всех уровнях состоялось обсуждение вопроса ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской, также сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула: мы поддерживаем проведение обустройства моста, который бы отвечал параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевым в этом контексте гарантии безопасности для ремонтных бригад", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам состоявшегося в Минске заседания ТКГ.

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Новости Украины, Ирина Геращенко, МККК, Поиск пропавших без вести, Российский плен, Россия, РФ, ТКГ, Украина.
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