Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Самые искренния поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня празднуют Пасху согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, которые живут в особо тяжелых обстоятельствах", - сказал Папа Римский.

Как известно, христиане восточного обряда 8 апреля отмечают величайший праздник - Светлое Христово Воскресение.

Христиане западного обряда праздновали Пасху 1 апреля.