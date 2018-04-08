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Папа Римский поздравил христиан с Пасхой
Новости Украины: Папа Римский Франциск поздравил верующих, которые в это воскресенье отмечают главный христианский праздник — Пасху или Светлое Воскресение Христово.
Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
"Самые искренния поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня празднуют Пасху согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, которые живут в особо тяжелых обстоятельствах", - сказал Папа Римский.
Как известно, христиане восточного обряда 8 апреля отмечают величайший праздник - Светлое Христово Воскресение.
Христиане западного обряда праздновали Пасху 1 апреля.
Telegraf.com.ua