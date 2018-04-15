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Порошенко: ВСУ превратилась в одну из наиболее эффективных армий в Европе

Петр Порошенко
15:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Петра Порошенко Украине удалось создать одну из самых эффективных армий в Европе.

Украина за последние четыре года не просто возродила армию, но и превратила ВСУ в одну из наиболее эффективных армий в Европе.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Тwitter.

 

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из наиболее эффективных армий в Европе", - написал Порошенко.

По его словам, очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали лучшие результаты.

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Новости Украины, SWAT, ВСУ, Европа, Петр Порошенко.
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