Порошенко: ВСУ превратилась в одну из наиболее эффективных армий в Европе

Украина за последние четыре года не просто возродила армию, но и превратила ВСУ в одну из наиболее эффективных армий в Европе.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Тwitter.

За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, но и превратить ВСУ в одну из наиболее эффективных армий в Европе", - написал Порошенко.

По его словам, очередное подтверждение этому - участие наших десантников в курсе по контр-штурмовым действиям S.W.A.T. в Польше, где наши военные показали лучшие результаты.