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Суд допросит Добкина по делу Януковича
Новости Украины: Суд в среду допросит Михаила Добкина в рамках дела о государственной измене Виктора Януковича.
Народного депутата Михаила Добкина в среду допросят как свидетеля защиты в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде.
Об этом в комментарии сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
"Завтра будет Михаил Добкин у нас, он будет один (свидетель — ред.). После этого, на следующий день, будет адмирал Ильин (экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин — ред.) допрашиваться", - сказал Сердюк.
Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.
Telegraf.com.ua