Суд допросит Добкина по делу Януковича

Народного депутата Михаила Добкина в среду допросят как свидетеля защиты в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде.

Об этом в комментарии сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Завтра будет Михаил Добкин у нас, он будет один (свидетель — ред.). После этого, на следующий день, будет адмирал Ильин (экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин — ред.) допрашиваться", - сказал Сердюк.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.