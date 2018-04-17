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Суд допросит Добкина по делу Януковича

Оболонский суд
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд в среду допросит Михаила Добкина в рамках дела о государственной измене Виктора Януковича.

Народного депутата Михаила Добкина в среду допросят как свидетеля защиты в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде.

Об этом в комментарии сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Завтра будет Михаил Добкин у нас, он будет один (свидетель — ред.). После этого, на следующий день, будет адмирал Ильин (экс-начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин — ред.) допрашиваться", - сказал Сердюк.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

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Все по теме:

Новости Украины, Виталий Сердюк, Госизмена Януковича, Дело Януковича, Михаил Добкин, Оболонский суд, Украина.
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