МОН: Школы должны определиться с учебниками для 5 и 10 классов до 27 мая

До 27 мая школы должны выбрать учебники, по которым будут обучаться учащиеся 5-х и 10-х классов с 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Начиная с 17 апреля на сайте Института модернизации содержания образования развернута электронная библиотека, в которой учителя могут ознакомиться с фрагментами оригинал-макетов учебников для 5-х и 10-х классов и определиться, какие из них лучше. Поскольку этот ресурс является открытым, родители тоже могут увидеть, что предлагается учебным заведениям", - говорится в сообщении.

В целом в электронной библиотеке представлены 184 учебника в 73 названиями для 5-х и 10-х классов, которые уже прошли профессиональную экспертизу. Также там размещена подробная инструкция для учителей, как пользоваться библиотекой, и телефоны "горячей линии", по которым можно получить устную консультацию.

Данные о том, какие учебники и в каком количестве заведение хочет выбрать для своих учеников, должны быть представлены до 27 апреля через электронную Государственную информационную систему образования. Для этого разработан специальный модуль, который должен обеспечить прозрачное формирование результатов конкурсного выбора.

Отмечается, что если общее количество выбранных экземпляров от учреждений образования на определенный учебник будет превышать порог 20 тыс., он автоматически попадает в перечень тех, которые могут быть напечатаны за государственные средства. Издательства, учебники которых получили результат выбора более 10 тыс., но не преодолели порог 20 тыс., могут дофинансировать печать таких учебников за свой счет (это связано с тем, что при небольших тиражах себестоимость учебника возрастает, и государство может покрыть только определенную ее часть).