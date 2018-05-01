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Страница штаба АТО взломана: рекламируется вступление в ряды оккупантов

Хакеры
10:31 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Страницу штаба АТО в Facebook взломали, там рекламируют вступление в ряды боевиков.

Хакеры взломали страницу штаба АТО, сейчас там опубликована реклама вступления в ряды незаконных вооруженных формирований.

Речь идет о странице с адресом www.facebook.com/ato.news.

Напомним, вчера штаб АТО официально прекратил свою работу в связи со сменой формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил (ООС).

Ранее в Минобороны сообщали, что боевики готовят провокации к моменту завершения АТО.

Вчера, 30 апреля, во время подписания документов о смене формата на Донбассе президент Петр Порошенко особо отметил важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны.

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Новости Украины, АТО, Взлом, ООС, Российские хакеры, Украина, Хакеры.
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