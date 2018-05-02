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На Донбассе увеличат количество школ дистанционного обучения

Школа
12:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Жебривский обещает увеличить количество школ, где смогут дистанционно учиться дети из оккупированных территорий.

С 1 сентября планируется увеличить количество школ на оккупированной территории, где обучаются дистанционно.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на брифинге в здании Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске по случаю начала Операции объединенных сил.

"На сегодняшний день по дистанционному обучению уже около 3 тыс. детей с временно оккупированных территорий в этих 5 школах учится. 1 сентября мы планируем увеличить количество школ, которые будут заниматься дистанционно", - сказал он.

Кроме того, планируется распространить листовки с сообщением об увеличении количества бюджетных мест в вузах для детей из оккупированных территорий.

"На сегодняшний день на КПВВ, начиная с мая, мы готовим такие листовки, где будет четко указано о том, что в украинских вузах для детей-выпускников с временно оккупированных территорий увеличено количество бюджетных мест для того, чтобы они могли учиться в украинских вузах", - отметил Жебривский.

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Все по теме:

Новости Украины, Дистанционное обучение, Донбасс, Оккупированные территории, Павел Жебривский, Украина, Школы.
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