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Прогноз погоды на 4 мая: в Украине продолжится летняя жара

Ландыши
16:33 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинцев в пятницу, 4 мая, ждет по-летнему жаркая и солнечная погода, осадков не ожидается.

Погода в Украине в пятницу, 4 мая, будет по-летнему теплой и даже жаркой. На всей территории страны не ожидается никаких осадков, будет солнечно, а дневная температура воздуха достигнет отметки +31 градус. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве в пятницу +30 градусов и без осадков. Ослабление жары с локальными грозовыми дождями в столице ожидается 6 мая, в воскресенье. Готовьте головы к скачкам атмосферного давления – в пятницу-субботу поменьше кофе и алкоголя, побольше спокойного чая, морса, узвара, воды", – говорится в сообщении синоптика.

Диденко уточнила, что на большинстве территории Украины температура воздуха днем в пятницу составит +26+32 градуса, при этом чуть ниже будет температура на побережьях морей, а именно +22+27 градусов.

В западных областях ясно, температура ночью +12...+16°, днем около +27...+29°. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +27...+29°. Ветер  восточный, 3-8 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +13...+16°, днем +26...+29°. Ветер  восточный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +13...+15°, днем около +27...+29°. Ветер  восточный, 3-8 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +13...+16°, днем +27...+29°. Ветер  восточный, 3-8 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +14...+17°, днем около +25...+31°. Ветер  восточный, 3-8 м/с.

В Крыму ясно,  температура ночью +14...+16°, днем +27...+29°. 

В Киеве  без осадков, температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

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Все по теме:

Новости Украины, 4 мая, Жара, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине, Солнце.
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