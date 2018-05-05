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ОБСЕ рассчитывает на активизацию переговоров "нормандской четверки" по Донбассу
00:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Украины: В ОБСЕ надеются на скорую активизацию переговоров "нормандской четверки" по Донбассу.
Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Донбассу Мартин Сайдик выразил надежду на скорую активизацию переговоров в "нормандском формате".
"Координатор политической подгруппы посол Морель неоднократные подчеркивал, что для успешной работы группы очень важно взаимодействие с "нормандским форматом". Поэтому я надеюсь, что по окончании внутриполитических процессов, которые в одной стране только что завершилось и в другой очень близки (к завершению), "нормандская четверка" даст нам новый импульс для нашей работы", - сказал М. Сайдик журналистам в Минске.
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