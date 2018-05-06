В Украине временно запретили две вакцины: названа причина

Государственная служба по лекарственным средствам и контроля за наркотиками временно запретила до отдельного распоряжения две вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша и профилактики полиомиелита. Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками.

"На основании поступления от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Тернопольской области сообщения о летальном случае при применении серии 282Р6016А лекарственного средства (иммунобиологического препарата) вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша с цельноклеточным коклюшевым компонентом... временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства", - говорится в распоряжении Гослекслужбы за подписью председателя учреждения Наталии Гудзь.

Аналогичное распоряжение о временном запрещении также выдано относительно вакцины для профилактики полиомиелита Имовакс полио серии Р3А501V.

Оба сообщения о летальном случае при применении вакцин этих серий поступили из Тернопольской области.

Распоряжения действуют до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.