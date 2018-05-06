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В Украине временно запретили две вакцины: названа причина

Вакцина
11:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Украине временно запретили две вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша и профилактики полиомиелита. из-за летальных случаев при применении.

Государственная служба по лекарственным средствам и контроля за наркотиками временно запретила до отдельного распоряжения две вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша и профилактики полиомиелита. Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками.

"На основании поступления от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Тернопольской области сообщения о летальном случае при применении серии 282Р6016А лекарственного средства (иммунобиологического препарата) вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша с цельноклеточным коклюшевым компонентом... временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства", - говорится в распоряжении Гослекслужбы за подписью председателя учреждения Наталии Гудзь.

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Аналогичное распоряжение о временном запрещении также выдано относительно вакцины для профилактики полиомиелита Имовакс полио серии Р3А501V.

Оба сообщения о летальном случае при применении вакцин этих серий поступили из Тернопольской области.

Распоряжения действуют до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Все по теме:

Новости Украины, Вакцины, Временный запрет, Госслужба по лекарствам, Летальные случаи, Профилактика дифтерии, Профилактика коклюша, Профилактика полиомиелита, Профилактика столбняка.
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