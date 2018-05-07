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РФ разрабатывает схемы влияния на жителей ОРДЛО по украинским выборам

Выборы в ОРДЛО
11:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Президентские выборы в Украине: у Путина готовят "предвыборные схемы" для ОРДЛО.

Российская сторона проводит оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, и разрабатывает схемы "избирательной мобилизации" граждан Украины в ОРДЛО и РФ.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Относительно российской "подготовки" к выборам в Украине. По информации ИС, администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований (РИСИ) задачу провести оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности "стимулирования их волеизъявления" в поддержку подходящего для Кремля кандидата/кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине", - написал Тымчук.

Он уточнил, что исследования будут проводиться под руководством российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

"В связи с этим командой А.Чеснакова разрабатываются схемы "избирательной мобилизации" граждан Украины в ОРДЛО и РФ включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах.

С его слов, российская сторона рассчитывает организовать "управляемое голосование" в РФ, параллельно проводя активную "предвыборную работу" в Украине.

"В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины", - отмечает Тымчук.

Народный депутат также уточняет, что общего количества избирателей, которых можно "мобилизовать", по расчетам российских экспертов, будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем - и его победы.

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Новости Украины, Восток Украины, Выборы в Украине, Выборы на Донбассе, Донбасс, ОРДЛО, Российские оккупанты, Украина.
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