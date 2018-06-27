Адвокат: Колония ничего не знает о том, чтобы готовить Сенцова к этапу

Колония в российском городе Лабытнанги не готовится к этапу заключенного там украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил Крым.Реалии его адвокат Дмитрий Динзе.

"Мне информацию никто не дает. Со мной никто не связывался по этому поводу. Если будет что-то происходить, то человека сначала надо как-то этапировать, как это делали с [Надеждой] Савченко и [Геннадием] Афанасьевым (осужденными в России, но которых помиловал российский президент Владимир Путин – ред.) в СИЗО, а с СИЗО уже этапировали в Украину. Он сидит в колонии – колония ничего не знает о том, чтобы его готовить к этапу. Все тихо, спокойно", – сказал Динзе.

Приговоренный к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но пока ей отказывают во встречах с заключенными там украинцами.

Всего, по данным правозащитников, в России и аннексированном ею Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Совета Европы подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

В Кремле заявили, что это письмо не является основанием для помилования осужденного в России режиссера.