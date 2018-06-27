Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 27.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мосгорсуд: Встреча с Сущенко возможна лишь после вступления его приговора в силу
Мосгорсуд: Встреча с Сущенко возможна лишь после вступления его приговора в силу
Новости: Адвокат: Колония ничего не знает о том, чтобы готовить Сенцова к этапу
Адвокат: Колония ничего не знает о том, чтобы готовить Сенцова к этапу
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 26 июня
Новости: Землю накроет длительная магнитная буря
Землю накроет длительная магнитная буря
X

Адвокат: Колония ничего не знает о том, чтобы готовить Сенцова к этапу

Олег Сенцов
00:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В России Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы.

Колония в российском городе Лабытнанги не готовится к этапу заключенного там украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщил Крым.Реалии его адвокат Дмитрий Динзе.

"Мне информацию никто не дает. Со мной никто не связывался по этому поводу. Если будет что-то происходить, то человека сначала надо как-то этапировать, как это делали с [Надеждой] Савченко и [Геннадием] Афанасьевым (осужденными в России, но которых помиловал российский президент Владимир Путин – ред.) в СИЗО, а с СИЗО уже этапировали в Украину. Он сидит в колонии – колония ничего не знает о том, чтобы его готовить к этапу. Все тихо, спокойно", – сказал Динзе.

Приговоренный к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но пока ей отказывают во встречах с заключенными там украинцами.

Всего, по данным правозащитников, в России и аннексированном ею Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь Совета Европы подал официальное прошение президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

В Кремле заявили, что это письмо не является основанием для помилования осужденного в России режиссера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, дмитрий динзе, Лабытнанги, Олег Сенцов, Этапирование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Президент Украины отметил символичность крымскотатарского флага Программу "Доступные лекарства" ждут изменения Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Последние новости

Геращенко: РФ намеренно срывает договоренности о допуске омбудсменов Митчелл: США отменили ограничения на поставку оборонной помощи Украине и Грузии Аргентина вырвала победу в матче с Нигерией на ЧМ-2018
Сегодня читают
01 Футбольный комментатор умер во время матча ЧМ-2018
02 Нигерия 1:2 Аргентина: события матча
03 НАПК внесло предписание Кличко
04 Вернидуб анонсировал нового форварда "Зари"
05 Олег Винник поделился новым фото, которое обрадовало поклонниц
Новости сегодня
01:20 Уайлдер: В Джошуа вложили деньги и думают, что он будет, как Кличко
00:53 За первые пять месяцев 2018 дефицит госбюджета Украины составил 9,2 млрд грн
00:45 Ибрагимович нанес сакральный символ на ягодицы
00:37 Убийство семейной пары в Харькове: Суд избрал меру пресечения для подозреваемого
00:29 Курьезные фото и бомбические картинки, чтобы смеяться до упаду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В России украинца обвинили в шпионаже
В России украинца обвинили в шпионаже
Новости: Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек
Новости: Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Гройсман о премиях Нафтогаза: Я считаю, что это "перегиб"
Новости: Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Добавить комментарий
0