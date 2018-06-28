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Минобразования разместило инструкции, как пользоваться электронным кабинетом

Регистрация в электронном кабинете
10:22 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство образования и науки опубликовало инструкции для поступающих по работе с электронным кабинетом для регистрации электронных заявлений с 2 июля.

На сайте Министерства образования и науки размещена инструкция для поступающих по работе с электронным кабинетом, в которой описаны конкретные шаги для создания кабинета, его наполнения и подачи электронных заявлений. Регистрация будет открыта 2 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В частности, для регистрации абитуриенту нужно будет указать следующую информацию: адрес электронной почты (он будет логином для входа в кабинет); пароль и подтверждение пароля; данные сертификата ВНО; данные аттестата о полном общем среднем образовании, говорится в сообщении.

Отдельно в министерстве обратили внимание на то, что для регистрации нужно использовать ту почту, к которой абитуриент имеет доступ и которая не запрещена на территории Украины. Также абитуриентов просят запоминать указанный пароль.

Также в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых. Балл рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к аттестату оценок (инвариантная часть, вариативная часть государственная итоговая аттестация). Предметы, по которым сделана запись "освобожден(а)", в общее количество не учитываются.

Если в приложении к аттестату указан средний балл, то обязательно нужно проверить, по правильной ли методике он рассчитан. Если не правильно, то поступающему нужно самостоятельно вычислить балл по правильной методике и указать его при регистрации. На сайте будет доступен калькулятор для расчета балла.

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Кроме того, в инструкции есть подробное описание того, как и в каком формате загружать фото и документы, при необходимости – уменьшить их размер, подать или отменить заявления, определить их приоритетность и тому подобное.

Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом поступающих просят внимательно ознакомиться с инструкцией, распространенными вопросами-ответами, условиями приема и другой необходимой информацией. Она есть на сайте ГП "Инфоресурс" и МОН. В случае возникновения проблем с регистрацией необходимо обратиться на электронную почту: [email protected] или по номеру (044) 290-18-13.

Напоминаем, что на сайте МОН размещены ответы на самые распространенные вопросы о вступительной кампании, а с 25 июня начала работать горячая телефонная линия и прием граждан по вступлению 2018.

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Новости Украины, 2 июля, Заявления, Инструкции, Минздрав, Регистрация, Электронный кабинет.
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