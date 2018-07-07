Рождество Иоанна Предтечи: история жизни пророка

Иоанн Креститель – один из главных почитаемых святых после Пресвятой Богородицы. Полное название праздника Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великие праздники следуют за 12-ю двунадесятных христианских праздников. Никто из святых, кроме Иоанна Крестителя, не удостоился такой чести получить праздник в честь своего рождения. 7 июля верующие вспоминают о рождении будущего пророка, который предсказал пришествие на землю Иисуса Христа. Иоанн Предтеча – тот, кто идет впереди. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя».

Среди всех пророков, живших на земле, Иоанн был последним, предсказывающим о пришествии Спасителя, который освободит израильский народ. Иоанна называют пророком, предтечей и крестителем – Предтечей, потому что он родился на свет раньше (первым, перед) Иисуса. И Крестителем, потому что крестил Иисуса Христа в реке Иордан.

Будущий великий Пророк и Предтеча Йоханан бен Зехарья (сын Захарии) родился в семье праведных Елизаветы и Захарии и был родственником Иисуса по материнской линии, родившись на 6 месяцев раньше него.

В Евангелии говорится о том, что за три месяца до родов к Елизавете пришла Мария. От Луки: "Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала:

"Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!

И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?"

Эта молитва называется в православии "Песнь Богородицы", а в католичестве – Magnificat.

Иоанн долгие годы готовился к проповедям и служению, жил в пустыне, придерживался поста и молился, носил простую грубую одежду, питался медом и акридами (саранчой). Когда ему исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать людям о скором пришествии Спасителя их – Иисуса Христа.

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения и призывал людей к покаянию и крещению во оставление грехов.

Когда Иоанн крестил людей, со словами: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное", к реке Иордан пришел Иисус и также попросил покрестить и его.

На что пророк ответил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" В момент крещения Иисуса послышался голос с небес: "Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение".

Что нужно делать в праздник Иоанна Предтечи

Если вы верующий человек, нужно сходить в церковь на богослужение, либо дома найти время и прочитать молитву Иоанну Предтече:

"Креститель Христов, честный Предтеча, первый пророк и первый мученик, постников и пустынников наставник, чистоты учитель и близкий друг Христов, тебя молю и прибегаю к тебе: не откажи в твоем заступничестве, не оставь меня падшим, обнови душу мою покаянием, как вторым крещением. Очисти меня, грехами оскверненного, и помоги заслужить Царствие Небесное. Аминь".

Как и в любой день, а в этот праздник особенно, очень приветствуются любые добрые дела, любая помощь людям, благотворительность, пожертвования. Причем речь идет не только о материальной помощи, но и о моральной поддержке того, кто в этом нуждается.

Что запрещено делать на Рождество Иоанна Предтечи

7 июля выпадает на время Петрова поста, поэтому согласно церковным правилам следует придерживаться приема постной пищи, но в этот праздник разрешены молочные и рыбные продукты, а также вино.

На рождество Иоанна Крестителя не допускается излишеств ни в чем: ни в еде, ни в развлечениях.

Церковь не налагает строгий запрет на занятия сексом в этот день, но рекомендуют отказаться от плотских утех, по крайней мере, накануне праздника и в сам праздник Рождества Иоанна Предтечи.

Как настоящему христианину, в этот день особенно следует не проявлять негативных эмоций, а наоборот, проявлять доброту, не ссориться, не сквернословить, не обижать и не обижаться на людей, не злиться, постараться простить обидчиков от чистого сердца.